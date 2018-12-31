В США 18 человек пострадали в драке в торговом центре

Во Флориде в субботу вечером в одном из торговых центров произошла драка. Об этом сообщил представитель офиса шерифа округа Ориндж.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в фуд-корте центра. Однако по прибытии правоохранители выяснили, что перестрелки не было, зато мужчина и женщина устроили драку, в которую оказались вовлеченными и окружающие.

В ходе потасовки 18 человек получили травмы, из них восемь - были отправлены в больницу, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Click Orlando. Предполагаемые зачинщики драки задержаны. Им могут быть предъявлены обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.