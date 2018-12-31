В Техасе неизвестный расстрелял машину с детьми

В американском штате Техас неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находились женщина и четыре ее дочери. Инцидент произошел в воскресенье, когда автомобиль отъезжал от магазина.

В результате семилетняя девочка скончалась от полученных ранений, сообщает телеканал ABC13. Второй ребенок был ранен осколком стекла, женщина получила пулевое ранение в руку.

Еще две девочки, находившиеся в машине, не пострадали, пишет РИА Новости. Сейчас полиция занимается расследованием преступления, ведутся поиски стрелка.