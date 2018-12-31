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Рубрика: В мире

Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе

После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Он отметил, что уделяет серьезное внимание вопросу максимального увеличения количества английских сил и средств передового базирования, "создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие", цитирует ТАСС. Сейчас страна изучает возможность присутствия не только на Дальнем Востоке, но также и в Карибском регионе.

Фото: LA(Phot) Chris Wenham / UK Ministry of Defence
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Пока не уточняется, в каких конкретно странах могут появиться английские военные базы. Однако издание сообщает, ссылаясь на источник в окружении министра, что это могут быть Сингапур и Бруней, а также Гайана и британская заморская территория Монтсеррат.
Министр обороны подчеркнул, что Великобритания хотела быть дать понять другим странам, что вновь становится "глобальной державой" и отказывается от начатой в 1968 году политики сворачивания своих военных баз, расположенных "к востоку от Суэца", в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии.

Уильямсон полагает, что выход из Евросоюза даст Соединенному Королевству возможность играть на международной арене ту роль, которой мир от нее ждет, а также значительно укрепить отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и карибскими странами.

В мире Европа Великобритания
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