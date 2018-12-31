Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания надо загадывать в Новый год

Не придумали, что загадать на Новый год? Время еще есть! До наступления праздника остаются считанные часы, за которые можно успеть определиться со своими желаниями. А помогут в этом советы главного российского Деда Мороза.

"Наступает очень важный и ответственный период, время, когда исполняются самые заветные желания. Я обращаюсь к вам с традиционной просьбой: пожалуйста, заранее подготовьте то желание, которое будет для вас самым-самым главным", - сказал зимний волшебник.

"Не просите, пожалуйста, новых машин, квартир, потому что тот, кто загадывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАДе в пробке. Это правда, - сказал Дед Мороз. - Посмотрите, вот оно счастье, рядом с вами. Пожелайте счастья, здоровья и удачи, и вот это будет абсолютно точно доброе желание, которое я с удовольствием выполню".