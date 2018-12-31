Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин сегодня прилетел в Магнитогорск.

Глава государства сразу отправился в оперативный штаб МЧС, развернутый на месте взрыва газа в многоэтажном доме. Спасатели прямо рядом с обрушившимся подъездом организовали специальный штаб. Оттуда идет координация работы по ликвидации последствий взрыва.

Планируется, что Владимир Путин встретится с пострадавшими и руководством Челябинской области.

Напомним, что в результате взрыва газа в Магнитогорске обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома, 48 квартир уничтожены.

