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31.12.2018 14:49
Рубрика: В мире

Во Франции 148 тысяч силовиков обеспечат безопасность в новогоднюю ночь

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Без малого 148 тысяч полицейских, жандармов, а также военных, задействованных в рамках антитеррористической операции "Сентинель", будут обеспечивать безопасность во Франции в новогоднюю ночь.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

По данным, озвученным главой парижской префектуры Мишелем Дельпешем, в столице для этой цели отмобилизованы 12 тысяч полицейских. Это, не считая шесть тысяч солдат, пожарных, а также сотрудников гражданской обороны.

Фото: youtube.com
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В Париже создано несколько "зон безопасности", и главная из них затронет Елисейские поля, где по давно сложившейся традиции собираются для встречи Нового года от 300 до 400 тысяч парижан, туристов, жителей городских предместий. На этот раз к ним намереваются присоединиться "желтые жилеты". Как было ими подчеркнуто в нескольких постах в социальных сетях, неформалы хотят принять участие в "праздничных мероприятиях без какого-либо насилия", чтобы отметить наступление 2019-го, который должен стать годом, "богатым на перемены и победы".

Эти призывы поддержали восемь с лишним тысяч человек, а еще 60 тысяч высказали заинтересованность.

Начиная с 16:00 (18:00 мск), автомобильное движение на главной магистрали французской столицы, а также в прилегающих к ней кварталах будет прекращено. Вокруг этой зоны устанавливаются полицейские кордоны, а допуск на Елисейские поля будет производиться исключительно через 30 контрольно-пропускных пунктов. При этом всех желающих попасть на центральную авеню Парижа, где ближе к полночи должно пройти шоу "Звук и свет" с использованием лазерных технологий, а также праздничный салют, будут досматривать.

Запрещено проносить с собой файеры, петарды и прочие пиротехнические средства, а также спиртные напитки и любые предметы, которые могли бы быть использованы как оружие.

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Идентичные меры коснутся района Эйфелевой башни вместе с прилегающим к ней Марсовым полем, площади Трокадеро.

Помимо этого по всему столичному региону Иль-де-Франс сегодня производятся контрольные проверки общественного транспорта, вокзалов, автомобильных дорог, ведущих к Парижу.

Усиление мер безопасности распространено на ряд других городов страны, особенно Бордо, Тулузу, Ниццу, где "желтые жилеты" также планируют заявить о себе. В Бордо неформалы намереваются устроить фейерверк с Аквитанского моста через реку Гаронну с тем, чтобы "поднять настроение" жителям города. В Ницце они хотят собраться на одной из центральных площадей - площади Массена, а также на перекрестке с круговым движением рядом с автотрассой национального значения А8.

В мире Европа Франция
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