Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля

В районе железнодорожной станции Харадзюку в токийском районе Сибуя автомобиль наехал на толпу пешеходов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Пострадали не менее восьми человек.

Авария произошла сразу же после наступления в Японии Нового года.

Улица, на которой произошло ДТП, традиционно используется как пешеходная, но движение автомобилей со специальным разрешением в одном направлении там допустимо. Причина аварии неизвестна. Сообщается, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.