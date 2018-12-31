Жителям Донбасса увеличат срок пребывания в РФ до 180 дней

Срок пребывания на территории России для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будет увеличен до 180 дней. Постановление об этом подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе предлагается "увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".