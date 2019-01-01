1 января исполнилось 90 лет Национальной академии наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси создана 1 января 1929 года на базе научно-исследовательского и культурно-общественного учреждения республики - Института белорусской культуры. На день открытия штат составлял 128 человек, из них 87 научных сотрудников. Среди первых академиков - известные имена - Янка Купала, Якуб Колас, Тишка Гартный. Первым президентом академии был избран академик Всеволод Игнатовский.

Рождение, становление и развитие академии совпало с важнейшими событиями отечественной истории. Академия сразу стала ведущим научным центром республики. Она внесла серьезный вклад в развитие народного хозяйства и культуры. За 90-летнюю историю в НАН Беларуси сформировались авторитетные научные школы, получившие международное признание, выросли ученые с мировым именем. Ими решен ряд крупных теоретических и прикладных проблем в области математики, физики, химии, биологии, наук о Земле, гуманитарных и социальных наук. Результаты исследований академиков Е.Г. Коновалова, А.А. Ахрема, Ф.И. Фёдорова, В.И. Вотякова, В.С. Улащика, В..А. Лапиной зарегистрированы в качестве научных открытий.

Для укрепления статуса и повышения ответственности за развитие науки Декретом Президента Республики Беларусь в 2002 году на академию возложены функции республиканского органа государственного управления по некоторым вопросам финансирования научной и инновационной деятельности, развития информатизации и системы научно-технической информации, контроля за эффективным использованием государственных средств, выделяемых на финансирование научных исследований и разработок, а также проведения научно-технической экспертизы. В состав академии были включены Академия аграрных наук Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусский государственный научно-производственный концерн межотраслевого машино- и приборостроения, Белорусский государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии, созданы другие организационные структуры.

Сегодня Академия - это научно-производственная корпорация, центры, объединения, опытные производства и экспериментальные базы которой выпускают наукоемкую продукцию, изготовленную в подавляющем большинстве случаев по отечественным технологиям. Всего в Академии наук свыше 110 организаций, они участвуют в реализации крупных программ общегосударственного масштаба, таких как запуск первого белорусского спутника Земли и создание системы геоинформационного зондирования, строительство первой белорусской АЭС, освоение минерально-сырьевой базы, производство фармсубстанций, создание передовой системы сельскохозяйственных машин, производство широкого спектра продуктов нефтехимии и др. Являясь небольшой страной, Беларусь, тем не менее, уже сейчас ведет работы в Антарктиде, строит свою станцию на ледяном континенте, где работают белорусские ученые.

Сейчас в академии работают около 16 тысяч сотрудников, из них около 8 тысяч исследователей. Ежегодно в Академию наук приходит от 300 до 350 молодых ученых. Согласно указу президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 установлено, что в НАН должно быть 100 академиков и 145 членов-корреспондентов. В настоящее время в академии состоят 84 академика, 124 члена-корреспондента.

Активно развивается международное сотрудничество. Подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве с Академиями наук и научными центрами почти из 90 стран мира. Особенно тесные контакты с учеными из России, с которыми выполняются крупные совместные проекты в самых разных сферах науки.