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01.01.2019 11:45
Рубрика: В мире

250 тысяч человек встретили Новый год на Елисейских полях

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французские власти вздохнули с облегчением: встреча Нового 2019 года на Елисейских полях обошлась без эксцессов, а атмосфера на главном проспекте французской столицы, где собралось, по данным префектуры полиции, 250 тысяч человек, была приподнятой и праздничной.
Фото: REUTERS/Christian Hartmann Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Парижане, обитатели пригородов, туристы со всех континентов стали заполнять Елисейские поля ближе к 22:00 по местному времени, когда в Москве Кремлевские куранты уже оповестили о наступлении 2019 года. Чтобы попасть туда, всем надо было пройти тщательный досмотр на трех десятках контрольно-пропускных пунктах "периметра безопасности", созданного полицией вокруг центральной авеню, а также прилегающих кварталов. Было запрещено проносить петарды и прочую пиротехнику, а также алкоголь.

Поэтому тем, кто с собой прихватил шампанское, приходилось вскрывать бутылки с игристым за час-другой до полуночи, а, оказавшись на полях, довольствоваться минералкой и прочими безалкогольными напитками, что, отметим, никак не повлияло на их настроение.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Во Франции 148 тысяч силовиков обеспечат безопасность в новогоднюю ночь

Ожидалось, что участие в празднике на Елисейских полях примут "желтые жилеты". И, действительно, около 200 неформалов и на этот раз навестили Париж, хотя накануне о таком намерении заявили несколько тысяч сторонников этого протестного движения. Однако "жилеты", во-первых, как и обещали ранее, не планировали устраивать беспорядки, а, во-вторых, просто затерялись среди людской массы в четверть миллиона человек.

Справедливости ради, следует отметить, что, несомненно, сработали и беспрецедентные меры безопасности, а их в Париже обеспечивали 18 тысяч силовиков, включая полицейских, жандармов, кадровых военных, а также пожарных и представителей службы гражданкой обороны. Всего по стране было задействовано около 150 тысяч силовиков.

За полчаса до Нового года в районе Триумфальной арки началось впечатляющее световое шоу с использованием лазерных технологий и пиротехники, а ровно в полночь небо над Елисейскими полями расцветил грандиозный фейерверк. Через полчаса оцепление вокруг "периметра безопасности" было снято, а праздничная публика гуляла на полях до утра.

Примерно такая же картина наблюдалась и в других городах Франции. Правда, кое-где не обошлось без инцидентов. Так, в Бордо полторы сотни "желтых жилетов" попытались перекрыть старейший Аквитанский мост через реку Гаронну, но продержались там не больше часа: их вытеснила полиция, применив водяную пушку.

А вот в Ренне, городе на западе Франции, восемь человек, решившие покататься на ярмарочном аттракционе "Bomber Max", оказались заблокированными на 50-метровой высоте за два с лишним часа до Нового года. Спасатели пытались их вызволить, используя 30-метрову пожарную лестницу, но ничего не получилось. Лишь спустя восемь часов уже 1 января этого года бедолаг, а среди них были подростки в возрасте 13-16 лет, удалось эвакуировать с помощью вертолета.

В мире Европа Франция Новый год
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