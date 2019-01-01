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01.01.2019 10:37
Рубрика: Культура

6 фактов из жизни Джерома Сэлинджера

Текст: Млада Башмак
Создатель одного из самых знаменитых романов XX века "Над пропастью во ржи", пренебрегавший славой и мечтавший о том, чтобы от него "отвязались и дали сочинять" - 1 января исполняется 100 лет со дня рождения Джерома Сэлинджера.
Фото: en.wikipedia.org Фото: en.wikipedia.org
Фото: en.wikipedia.org

Бросил университет из-за плохой успеваемости

Джером, которого отец видел в роли своего преемника в сфере мясоторговли, никогда не был прилежным учеником, а его успехи в учебе, по словам наставников, были посредственными.

Сэлинджер развивается в других сферах: возглавляет команду фехтовальщиков, пишет в школьную газету, играет в театральных постановках. Поступив в военную академию, принимает участие в выпуске местной газеты.

Однако высшее образование он так и не получает, из-за низких оценок бросив сначала Нью-Йоркский университет, а затем и частный колледж в Пенсильвании.

После окончания войны Сэлинджер попал в больницу с нервным срывом

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Во время Второй мировой войны Сэлинджер служил агентом армейской контрразведки, участвовал в серии сражений 1944 года, и его полк был одним из первых, вошедших в освобожденный от фашистов Париж. В это же время он познакомился с Хемингуэем.

После окончания войны он еще некоторое время оставался в армии, работал в освобожденном немецком концлагере.

Война отразилась и на творчестве, и на здоровье Сэлинджера. В 1945 году он был госпитализирован из-за нервного срыва. Впоследствии Джером скажет дочери: "Сколько ни живи на свете, никогда полностью не избавишься от запаха паленого мяса в носу".

Вел жизнь затворника в "писательском убежище"

Сэлинджер много времени проводил за работой в своей оборудованной студии, которая находилась неподалеку от дома и напоминала бункер. Работница Джерома вспоминала, что он "мог не появляться подряд две недели".

Писатель вел достаточно уединенный образ жизни, редко публиковался и не общался с прессой. Его последнее интервью состоялось в 1980 году. Обманным путем журналистка Бетти Эппс, представившись начинающим писателем, уговорила Сэлинджера встретиться. Интервью этот разговор назвать сложно, но, в любом случае, закончился он отнюдь не на позитивной ноте.

Дал согласие на экранизацию своего произведения только одному режиссеру

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Джером, когда-то так мечтавший об экранизации своих произведений, после первой попытки, оказавшейся неудачной, никогда больше не давал разрешения режиссерам на съемки.

Фильм по рассказу "Лапа-растяпа" был снят в 1949 году режиссером Сэмюэлем Голдвином и был довольно резко принят критиками.

После головокружительного успеха романа "Над пропастью во ржи", который занял первое место в списке американских бестселлеров, на Сэлинджера "посыпались" предложения режиссеров об экранизации произведения. Все они получили отказ.

Тем не менее существует несколько фильмов снятых по сюжетам его книг. В 1998 году Сэлинджер добился того, чтобы показ кинокартины, созданной иранским режиссером Дариуш Мехрджуи по мотивам новелл "Фрэнни" и "Зуи", был запрещен.

Один из рассказов опубликовал в журнале Cosmopolitan

Мало кто знает, что журнал Cosmopolitan, созданный еще в 1886 году как семейный, позже был переквалифицирован в литературный. В 1948 году Джером напечатал в нем свой рассказ "Грустный мотив" (Blue melody). Это короткая история о трагической жизни негритянской джазовой певицы, "которая пела блюзы, как не пел никто на свете ни до нее, ни после".

Это была первая и последняя публикация Сэлинджера в Cosmopolitan. Писатель трепетно относился к своему творчеству и не смог простить редактору журнала изменение оригинального названия своего рассказа.

Был последователем крия-йоги и изучал гомеопатию

В своих мемуарах дочь Джерома Маргарет Сэлинджер написала, что, если бы ее отец не прочитал учения гуру Йогананды, которое предполагает просветление в том числе через семейные отношения, ее родители не вступили бы в брак, а она вряд ли появилась на свет.

Джером и Клер поженились в хинду-храме, они стали последователями крия-йоги, читали мантры и делали дыхательные упражнения.

В разные периоды жизни Сэлинджер был приверженцем дзен-буддизма, индуизма и христианства. Интересовался гомеопатией, иглотерапией, макробиотикой (учение о питании) и восточной философией.

Культура Литература
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