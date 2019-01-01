Албанский премьер снова заговорил о "Великой Албании"

Премьер-министр Албании Эди Рама в своем новогоднем обращении к нации заявил, что устранение границы с самопровозглашенным Косово - это начало реализации долгосрочного плана, согласно которому аналогичные процессы последуют в отношениях с Черногорией, Македонией и Грецией. Таким образом, политик в очередной раз открыто анонсировал создание "Великой Албании", подрывая стабильность на Балканах.

"Верю, что уже весной граница между Албанией и Косово будет соответствовать критериям Шенгенского соглашения. В ближайшем будущем ожидаем по тому же принципу и модификацию границ с Македонией, Черногорией и Грецией. Такую практику мы продолжим вплоть до вступления в ЕС", - подчеркнул глава албанского кабинета министров.

Между тем местные эксперты отмечают, что албанский премьер, по сути, озвучивает тезисы идеологов создания "Великой Албании", рожденные в XIX веке в среде албанских интеллектуалов и взятые на вооружение во время Второй мировой войны албанскими коллаборационистами. За "Великой Албанией" они и их нынешние последователи, помимо собственно территории страны, числили и районы на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции.

Такие идеи активно поддерживаются и албанским принцем Лекой, предлагающим себя в качестве монарха объединенной Албании. Так, он заявил недавно: "Объединение Албании и Косово, двух государств с одной нацией, должно быть достигнуто возвращением монархии".

Следует учитывать, что сербский министр обороны Александр Вулин неоднократно обращал внимание на то, что основной проблемой для безопасности на Балканах и самой большой угрозой для мира являются непрекращающиеся попытки создания "Великой Албании", предполагающие насильственную перекройку границ в регионе. "Великая Албания" - это та, которая вызывает глубокую нетерпимость, большую озабоченность и отсутствие какой-либо реакции международного сообщества на ее создание. Это нас серьезно беспокоит, - отмечал политик. - Это наиболее серьезная угроза для мира на Балканах, так как создание нового государства предполагает поглощение территории Албании, а также частей Сербии, Черногории, Македонии и даже Греции".

В МИД РФ также решительно осуждают провокации, направленные на продвижение идеологии "Великой Албании". Подобная риторика чревата разрушением стабильности на Балканах, рецидивом межэтнических конфликтов, подрывом многолетних усилий международного сообщества по обеспечению мира в регионе, считают наши дипломаты.