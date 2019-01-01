Американские военные извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Стратегическое командование США в новогоднюю ночь напугало нью-йоркцев, что вместо традиционного новогоднего шара на их головы могут посыпаться бомбы, после чего извинилось в Twitter.

Напомним, что по традиции каждый год, начиная с 1907 года, 31 декабря в 23:59 шар на Таймс-сквер начинает движение вниз по специальному 23-метровому флагштоку. Он спускается ровно минуту, и когда он достигает нижней точки, в Нью-Йорке наступает новый год.

Стратегическое командование США, которое отвечает, в том числе, за ядерный арсенал этой страны, опубликовало в новогоднюю ночь на своей странице в Twitter весьма сомнительную шутку: "Согласно традиции, в Новый год на Таймс-сквер опустится большой шар... но, если понадобится, мы готовы сбросить кое-что гораздо большее".

Чтобы у читателей не осталось сомнений, что именно имеется в виду, к твиту прилагалась видеозапись сбрасывающих бомбы стратегических бомбардировщиков В-2. Это сообщение вызвало лавину критических комментариев пользователей Twitter, и спустя некоторое время оно исчезло со страницы стратегического командования. Вместо этого появился новый твит: "Наш предыдущий новогодний твит был безвкусным и не отражал наши ценности. Мы просим прощения. Мы привержены безопасности Америки и ее союзников".