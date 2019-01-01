Новости

Вышел новый трейлер корейского зомби-фэнтези от Netflix 15:07
На месте трагедии в Магнитогорске горят свечи памяти 15:06
Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске 14:55
Видео: Водитель за секунду увернулся от столкновения с поездом 14:30
На Садовом кольце опрокинулся автобус 14:25
Для пострадавших магнитогорцев открыт пункт гуманитарной помощи 14:15
В Туле пьяный подросток ранил полицейского 14:05
В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела семи погибших 13:41
Саратовскому школьнику губернатор помог попасть на Кремлевскую елку 13:23
Американские военные извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка 13:21
На Тверской за день съели почти 29 тысяч хот-догов 13:20
РПЦ заступилась за "Иронию судьбы" 13:12
Жители Магнитогорска осудили новогодние фейерверки 12:55
Президент Сербии поздравил первую новорожденную в стране 12:54
Армия США извинилась за "бомбежку" Нью-Йорка 12:44
В Сирии зафиксировано 10 нарушений перемирия 12:43
Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом 12:38
Москвичам рассказали о погоде в первые дни января 12:33
В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших от схода лавины 12:31
Рекорд ВДНХ: За 2018 год выставку посетили 30 миллионов человек 12:29
Викторина: Что вы знаете о Данииле Гранине 12:27
Первой обсерватории при Петровской с/х академии исполнилось 140 лет 12:22
В Саратовской области три человека отравились угарным газом 12:02
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту 11:55
Каток в Парке Горького закрыт 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 13:21
Рубрика: В мире

Американские военные извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Текст: Елена Бугайская

Стратегическое командование США в новогоднюю ночь напугало нью-йоркцев, что вместо традиционного новогоднего шара на их головы могут посыпаться бомбы, после чего извинилось в Twitter.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
США официально покинули ЮНЕСКО

Напомним, что по традиции каждый год, начиная с 1907 года, 31 декабря в 23:59 шар на Таймс-сквер начинает движение вниз по специальному 23-метровому флагштоку. Он спускается ровно минуту, и когда он достигает нижней точки, в Нью-Йорке наступает новый год.

Стратегическое командование США, которое отвечает, в том числе, за ядерный арсенал этой страны, опубликовало в новогоднюю ночь на своей странице в Twitter весьма сомнительную шутку: "Согласно традиции, в Новый год на Таймс-сквер опустится большой шар... но, если понадобится, мы готовы сбросить кое-что гораздо большее".

Чтобы у читателей не осталось сомнений, что именно имеется в виду, к твиту прилагалась видеозапись сбрасывающих бомбы стратегических бомбардировщиков В-2. Это сообщение вызвало лавину критических комментариев пользователей Twitter, и спустя некоторое время оно исчезло со страницы стратегического командования. Вместо этого появился новый твит: "Наш предыдущий новогодний твит был безвкусным и не отражал наши ценности. Мы просим прощения. Мы привержены безопасности Америки и ее союзников".

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
РПЦ заступилась за "Иронию судьбы"
За посылки из-за границы дороже 500 евро теперь надо платить пошлину
В России выросли МРОТ и пособие по безработице