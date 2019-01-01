Сегодня, в первый день 2019 года, исполняется 100 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля Даниила Александровича Гранина. Он не дожил до своего столетнего юбилея полтора года, скончавшись 4 июля 2017-го.

Указом президента РФ от 21 декабря 2017 года "Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения" 2019 год был объявлен Годом Гранина. Напомню, что прошедший 2018 год был Годом Солженицына. И в этой последовательности юбилейных событий есть своя логика.

Конечно, Гранин и Солженицын - писатели очень разные, в чем-то даже принципиально разные. Еще более разные они как общественно-политические фигуры. Все-таки Гранин был, да, пожалуй, и оставался советским писателем и уж точно советским общественным деятелем. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, первый секретарь Ленинградского отделения СП РСФСР. Все эти регалии невозможно примерить к Солженицыну. И объединяет их вроде бы только то, что родились почти одновременно (Солженицын в декабре 1918-го, Гранин в январе 1919-го), оба воевали и оба оказались долгожителями, русскими литературными патриархами.

Меня всегда волновала эта тема - русские литературные патриархи. Их не так много. Почему-то русские писатели, поэты в особенности, долго не живут. Из действительно великих поэтов патриархов два - Фет и Тютчев. Оба в старости написали свои лучшие лирические, да просто - любовные стихи. Из прозаиков - Толстой и Солженицын конечно. Оба писали эпопеи, но и минималистскую прозу: Толстой - назидательные истории для детей и взрослых, а Солженицын - "Крохотки" и "двучастные рассказы".

Но никто из действительно крупных русских писателей не прожил столько, сколько Даниил Гранин - без малого 99 лет! Он пережил почти все эпохи ХХ века - Гражданскую войну, тридцатые годы, военное и послевоенное время, "оттепель", "застой", "перестройку", распад СССР, "лихие девяностые" и "тучные нулевые"... И в конце жизни успел написать последний литературный шедевр - повесть "Мой лейтенант", интересную не только с фактической точки зрения как еще одна правда о войне, но и с чисто литературной. Повесть эта написана как бы двумя голосами, молодым лейтенантом и уже старым писателем. Это - литературный опыт.

Вообще, увлекаясь общественно-политической стороной деятельности того или иного крупного писателя, мы часто забываем, что законы литературы сильнее любой политики.

Вот, например, Гранин и Солженицын. В конце 50-х годов оба пишут романы, в которых так или иначе звучит тема "физиков и лириков". Гранин - "Иду на грозу", Солженицын - "В круге первом". И там, и там место действия - лаборатория. Герои - ученые-практики. В споре, кажется, вот-вот должна родиться истина, но рождается только еще один спор. Разные характеры и даже типы - Крылов и Тулин, Нержин и Рубин. Научный детерминизм, историческая предопределенность или право личности на свободу, на "лирические" поступки? На самом деле много общего в этих двух романах, если отвлечься от идеологии. И это понятно - писались в одно время, писались ровесниками, как бы ни разошлись их пути в советской действительности.

Или "Архипелаг ГУЛАГ" и "Блокадная книга". Это уже 70-е годы. Две радикальные литературные попытки понять самые страшные истории ХХ века - ГУЛАГ и блокаду Ленинграда.

"Архипелаг" был строжайше запрещен в СССР, преследовали даже тех, кто тайно читал его, но и у "Блокадной книги" была не самая простая издательская судьба. В Ленинграде книгу, созданную Граниным и Адамовичем из записей бесед с блокадниками, сначала запретили. Издали лишь в 1984 году. Об "Архипелаге" злые языки сегодня говорят, что это, мол, "собрание лагерных баек", не историческое исследование. Но тогда "Блокадная книга" - "собрание блокадных баек".

На самом деле - живых свидетельств.

С другой стороны, об обеих книгах говорили, что это не литература, а "сверхлитература". И в этом утверждении, наверное, что-то верное есть. Есть темы, которые просто литературе не подвластны. Нужны новые формы, необычные жанры. В данном случае Солженицын и Гранин с Адамовичем эти формы и жанры нашли.

Год и век Солженицына, год и век Гранина. Разные писатели, разные взгляды, разные судьбы... Литература у нас - одна.