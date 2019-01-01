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01.01.2019 14:15
Рубрика: В мире

Чехия, Израиль и Польша выступили против героизации Бандеры на Украине

Текст: Максим Макарычев
Чешский президент Милош Земан публично призвал власти Чехии официально протестовать против восхваления военных преступников на Украине. Он назвал "позорной" реакцию главы МИД Чехии Томаша Петршичека на решение Киева о присвоении членам украинских националистических организаций статуса ветеранов. Это решение, приравнивающее бандеровцев к участникам войны наравне с героями Великой Отечественной, Порошенко принял 22 декабря 2018 года. Кроме того, в декабре минувшего года Верховная Рада приняла решение о возвращении Бандере звания героя Украины, которое было отменено указом Виктора Януковича.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Президент Чехии Милош Земан. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Тем временем Польша в декабре отозвала посла из Украины Яна Пекло, который до февраля будет исполнять свои обязанности, а формально "отбывать номер". По официальной версии, польский МИД производит кадровую ротацию своих дипломатов, однако истинная подоплека данного решения Варшавы состоит в том, как пишут украинские СМИ со ссылкой на польских коллег, что Пекло не смог противостоять героизации Бандеры и вообще смотрел сквозь пальцы на этот националистический "бандеровский" угар на Украине, официально осужденный президентом Дудой. Он также вызвал раздражение в Варшаве, заявив, что вопрос героизации Бандеры украинскими властями "никак не повлияет на отношения Украины и Польши". Так он прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что "Украина не войдет в Европу с Бандерой", сделанное им в ноябре.

Фото: Fototeca Gilardi/Getty Images
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Кроме того, в своих интервью местным СМИ этот польский дипломат пытался найти крайнего в лице Москвы, обвиняя ее в том, что она содействует расколу в отношениях Польши и Варшавы. На должность посла Польши в Украине предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого, историка по образованию, который имеет опыт работы во внешней разведке страны и прекрасно осведомлен о деяниях бандеровцев.

Крайне резкой была реакция израильского посольства на Украине на героизацию Бандеры. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, комментируя недавнее решение Львовского областного совета объявить 2019 годом Бандеры, заявил, что шокирован этим. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил посол, добавив, что "Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей".

Реакции западных стран, включая еврокомиссара Могерини, на все эти проявления национализма, по-прежнему не последовало.

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