Чехия, Израиль и Польша выступили против героизации Бандеры на Украине

Чешский президент Милош Земан публично призвал власти Чехии официально протестовать против восхваления военных преступников на Украине. Он назвал "позорной" реакцию главы МИД Чехии Томаша Петршичека на решение Киева о присвоении членам украинских националистических организаций статуса ветеранов. Это решение, приравнивающее бандеровцев к участникам войны наравне с героями Великой Отечественной, Порошенко принял 22 декабря 2018 года. Кроме того, в декабре минувшего года Верховная Рада приняла решение о возвращении Бандере звания героя Украины, которое было отменено указом Виктора Януковича.

Тем временем Польша в декабре отозвала посла из Украины Яна Пекло, который до февраля будет исполнять свои обязанности, а формально "отбывать номер". По официальной версии, польский МИД производит кадровую ротацию своих дипломатов, однако истинная подоплека данного решения Варшавы состоит в том, как пишут украинские СМИ со ссылкой на польских коллег, что Пекло не смог противостоять героизации Бандеры и вообще смотрел сквозь пальцы на этот националистический "бандеровский" угар на Украине, официально осужденный президентом Дудой. Он также вызвал раздражение в Варшаве, заявив, что вопрос героизации Бандеры украинскими властями "никак не повлияет на отношения Украины и Польши". Так он прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что "Украина не войдет в Европу с Бандерой", сделанное им в ноябре.

Кроме того, в своих интервью местным СМИ этот польский дипломат пытался найти крайнего в лице Москвы, обвиняя ее в том, что она содействует расколу в отношениях Польши и Варшавы. На должность посла Польши в Украине предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого, историка по образованию, который имеет опыт работы во внешней разведке страны и прекрасно осведомлен о деяниях бандеровцев.

Крайне резкой была реакция израильского посольства на Украине на героизацию Бандеры. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, комментируя недавнее решение Львовского областного совета объявить 2019 годом Бандеры, заявил, что шокирован этим. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил посол, добавив, что "Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей".

Реакции западных стран, включая еврокомиссара Могерини, на все эти проявления национализма, по-прежнему не последовало.