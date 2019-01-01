Распоряжение губернатора Челябинской области от 1 января 2019 года № 1576-р "Об объявлении траура в Челябинской области в связи с трагическими событиями"

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Магнитогорске, произошедшего 31 декабря 2018 года, имеются жертвы и пострадавшие.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким:

1. Объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области.

2. В день траура на всей территории Челябинской области приспустить Государственные флаги Российской Федерации и флаги Челябинской области.

3. Рекомендовать учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Б.А.Дубровский

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