Деньги малого бизнеса в банках застраховали

С 1 января 2019 года система страхования банковских вкладов распространяется и на средства малых предприятий. Величина возмещения будет такой же, как у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей - до 1,4 миллиона рублей.

Отсутствие страхования денег малого бизнеса серьезно тормозило его развитие, подчеркивали в Банке России. Закон определяет документы, которые малые предприятия должны подать в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков оценивал, что под действие закона попадут почти три миллиона малых предприятий, общая сумма страхового покрытия составит около двух триллионов рублей.

Изменяется и закон о банкротстве. Теперь перешедшие в АСВ требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам, сосредоточенным на работе с малым и средним бизнесом, писали ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.

"Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", - отмечали они. По мнению аналитиков Moody’s, инициатива в целом будет положительна для российских банков, поскольку повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков.