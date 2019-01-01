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01.01.2019 13:16
Рубрика: Экономика

Деньги малого бизнеса в банках застраховали

Текст: Роман Маркелов
С 1 января 2019 года система страхования банковских вкладов распространяется и на средства малых предприятий. Величина возмещения будет такой же, как у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей - до 1,4 миллиона рублей.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Отсутствие страхования денег малого бизнеса серьезно тормозило его развитие, подчеркивали в Банке России. Закон определяет документы, которые малые предприятия должны подать в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков оценивал, что под действие закона попадут почти три миллиона малых предприятий, общая сумма страхового покрытия составит около двух триллионов рублей.

Изменяется и закон о банкротстве. Теперь перешедшие в АСВ требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам, сосредоточенным на работе с малым и средним бизнесом, писали ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.

"Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", - отмечали они. По мнению аналитиков Moody’s, инициатива в целом будет положительна для российских банков, поскольку повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков.

Экономика Бизнес Малый бизнес Вступают в силу в январе 2019 года Господдержка малого бизнеса
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