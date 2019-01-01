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01.01.2019 00:13
Рубрика: Общество

Гидрометцентр сообщил о погоде в новогодние каникулы

Текст: Ольга Игнатова
От минус 30 до минус 2 градусов – такой разброс температуры воздуха в регионах России ожидает нас в новогодние каникулы.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

В центре и на западе европейской территории погода в начале нового 2019 года будет определяться атлантическим циклоном, который принесёт осадки. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и в большинстве регионов Центрального федерального округа пройдёт снег.

Фото: depositphotos.com
Какой будет погода в 2019 году

На крайнем западе он будет перемежаться с дождем. Но температура при этом 1-3 января будет не очень холодная - минус 2-7 градусов. По ночам до минус 10.

На юге Центрального округа и в Центральном Черноземье - до +1 градуса. Здесь тоже может пройти дождь со снегом. В Москве 1 января днём - минус 3-5, по области - минус 2-7 градусов. Возможна слабая метель. 2 января - снег, ночью минус 5-10 градусов, днем минус 1-6 градусов, 3 января временами снег, в течение суток минус 2-7. Но ветер юго-восточный и южный, поэтому будет казаться, что на улице теплее.

Поволжье окажется под влиянием атмосферных фронтов. Поэтому в ночь на 2 января там минус 10-15, днём - минус 3-8. 3 января ослабление морозов на 5 градусов.

Южные регионы испытывают влияние причерноморские циклонов. Поэтому там не обойдётся без осадков, днём - снег и мокрый снег. На Черноморском побережье - дождливо. В Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях к 3 января ноль - минус 5 и днём минус 1 - плюс 4 градуса. В Краснодарском крае тоже потепление. К 3 января ночью минус 2 - плюс 3, днём плюс 3-8 градусов.

Немного ослабеет мороз в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае. В центральных районах Красноярского края тоже немного потеплеет. На юге Западной Сибири ночью минус 18-23, днём 15-18, местами снег, но далее морозы начнут усиливаться. Ночью 2 января минус 20-25, днём минус 15-20 градусов. 3-го января на пару градусов холоднее ночью - минус 22-27 градусов. Днем минус 14-19 градусов. Снег небольшой и местами.

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От Омска до Кемерово будет усиливаться ветер. На юге Красноярского края ночные морозы тоже немного ослабеют к середине следующей недели. 3 января ночью - минус 24-29 градусов, днем - минус 14-19. Погода будет солнечная. Улучшается погода на островах Дальнего Востока. Разве что метели можно ожидать на востоке Чукотки. Но там довольно холодно - ночью до минус 30 и ниже. Днём до минус 22 и ниже.

На юге Дальнего Востока первые дни нового года обойдутся без осадков. Будет колебание температуры: 1 января ночью - минус 22-27, днём 14-19 градусов, 2 января ночью похолодает градуса на три, до минус 25-30 градусов, и затем опять на пару градусов повысится температура - до минус 23-28 градусов будет ночью и минус 13-18 днём.

На Таймыре метели, в отдельные дни ветер до 25 и более метров в секунду. Но морозы немного ослабеют: днём минус 15-20 градусов, а затем снова понижение температуры на 5-10 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 30 и ниже. А днём - минус 20.

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