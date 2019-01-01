Юристы разъяснили новый порядок уплаты дачных взносов

Изменился порядок приема взносов в садовых товариществах.

С 1 января все садовые товарищества должны открыть счет в банке и вести все расчеты (принимать взносы, рассчитываться с поставщиками тепла, электроэнергией, водой, газом и так далее) только безналичным способом. Этого требует закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд".

Решение об открытии и закрытии банковских счетов должно принимать общее собрание товарищества, контролировать внесение взносов - правление.

"В случае осуществления расчетов наличными средствами создаются риск нецелевого и неконтролируемого расходования денежных средств товарищества, а также сложности с взысканием задолженностей по уплате взносов", - объясняет директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Члены товарищества и раньше имели право на ознакомление с договорами, актами, выписками и т.д., но при ведении "черной бухгалтерии" и бесконтрольном обороте наличности правду там было найти затруднительно, отмечает руководитель практики жилищного права и социальных отношений НЮС "Амулекс" Дмитрий Томко. Переход к безналичным расчетам также облегчает и работу избранного ревизора и ревизионной комиссии товарищества.

В то же время, как и раньше, всю информацию об израсходованных средствах члены товарищества смогут получить только от правления, но не от банка, поскольку это является банковской тайной - член товарищества не является стороной договора банковского счета, он заключается между товариществом и банком, обращает внимание партнер ЮБ "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.

Закон не устанавливает каких-либо санкций за прием взносов наличными после 1 января 2019 года. Но в случае жалоб виновные лица из числа членов правления могут сесть на скамью подсудимых по уголовному делу за злоупотребления или присвоение и растрату, предупреждает Томко.

Вместе с тем статья 861 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривает, что "расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке". Таким образом, налицо конкуренция правовых норм, которая решается через применение абзаца 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ в пользу норм Гражданского кодекса, поскольку нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Кодексу. "На мой взгляд, пока не будут внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ, СНТ и граждане смогут беспрепятственно рассчитываться наличными, обосновывая свою позицию ссылкой на указанные выше положения Гражданского кодекса РФ", - считает Дмитрий Шевченко.

К компетенции правления закон № 217-ФЗ отнес подготовку приходно-расходных смет и финансово-экономического обоснования размера взносов, но утверждаются они решением общего собрания членов товарищества. Также новыми полномочиями правления товарищества является определение случаев принятия решений общего собрания в очно-заочной или заочной форме, говорит Алексей Бутовецкий.

Изменения порядка внесения и расчетов взносов, так же, как и другие новшества закона № 217-ФЗ, должны быть отражены в новой редакции устава товарищества. Законодательно установленных жестких временных рамок для приведения учредительных документов в соответствие с новым законом нет: согласно переходным положениям закона № 217-ФЗ уставы объединений, созданных до вступления его в силу, подлежат приведению в соответствие с ним при первом их изменении. "Но деятельность соответствующих некоммерческих организаций, в том числе возможность принятия управленческих решений может быть ограничена, если положения устава будут противоречить положениям закона № 217-ФЗ", - предупреждает Алексей Бутовецкий.