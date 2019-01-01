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Рубрика: Культура

Какие концерты нужно посетить на зимних праздниках

Текст: Артем Фролов
Новогодние каникулы - лучшее время не только для того, чтобы провести время в компании семьи и друзей, но и чтобы увидеть вживую самых свежих артистов в современной российской музыке - ну или подпеть играющим со сцены хитам своей молодости. "Российская газета" отобрала пять лучших концертов, на которые стоит сходить в эти новогодние праздники.

Frost Fest 2019 - Главclub Green Concert

3-4 января

Крупнейший клубный рок-фестиваль в России. В первую очередь предназначен для тех, кто скучает по девяностым и нулевым: среди участников Frost Fest такие ветераны отечественной сцены, как задушевные рокеры "Пилот", пафосные металлисты "СЛОТ" и собранный из остатков "КиШ" коллектив "Северный флот". Из молодой гвардии на сцену Главклуба поднимутся такие же пафосные металлисты Louna, драматичные панки "ПОРНОФИЛЬМЫ", а также новички - разухабистые ска-панки "Гудтаймс".

 

Луна - Мир

5 января

Кристину Герасимову часто сравнивают с Ланой Дель Рэй, сама она называет свою музыку "душевным попом" с ностальгическими нотками, но творчество украинской певицы куда самобытнее этих определений. Луна облекает острые и отчасти автобиографические душевные переживания в одежды из холодной, ритмичной электроники и мистически туманных образов в текстах и клипах. На выходе получается почти идеальный баланс между искренними эмоциями и стилем, который во время концертов подкрепляется эффектным световым шоу.

 

Фестиваль Motherland Christmas 2019 ‒ Пространство Anglomerat

5 января

Если вам захотелось чего-то максимально стильного, модного и молодежного, добро пожаловать на зимний фестиваль от одного из главных пабликов ВКонтакте про отечественную музыку. На этот раз Motherland меняет правила, и в одном зале встретятся два главных жанра этого года - хип-хоп и инди-рок. Мрачный речитатив Velial Squad, меланхолия нойз-рокеров "Источник" и ssshhhiiittt!, тоскливая романтика рэперов Mnogozaal и Noa и солнечная романтика гитарного инди Vebludes. И, конечно, Sonic Death. Безупречно сыгранное трио выдает экспериментальные, но очень мелодичные номера, психоделическая завеса которых скрывает острый, как опасная бритва, сарказм Арсения Морозова.

 

Монеточка - Главclub Green Concert

7 января

Когда Лиза Гырдымова выложила ВКонтакте свой дебютный альбом "Психоделический клауд-рэп", написанный по мотивам актуальных мемов, все восприняли певицу как милую шутку из интернета - но, как вдруг оказалось, так называемый мем-поп просто создан для описания российской действительности. Благодаря цепким мелодиям и отточенным текстам "Раскрасок для взрослых" Монеточка в 2018-м стала одной из главных звезд российской музыки. Неизвестно, надолго ли это (надеемся, что надолго), поэтому советуем побывать на этой вечеринке до того, как она закончится.

 

Самое Большое Простое Число - RED

7 января

Если вы решили отпраздновать Рождество, почему бы не провести его в компании СБПЧ? Ностальгия в мелодиях и голосе Жени Борзых, драйв в ритмах и читке Кирилла Иванова, ветер в голове, а голова в облаках - проверенный многолетним опытом рецепт веселья от ветеранов российской инди-сцены. Для всех тех, кто хочет увидеть искры в темноте, и жалеет, что "Я тебя люблю" нельзя сказать короче. 

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