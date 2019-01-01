Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом

Сегодня в 9 часов утра по местному времени (3 утра по Москве) северокорейские СМИ передали запись новогоднего послания к нации лидера КНДР Ким Чен Ына. Эту речь также транслировали в прямом эфире и в Южной Корее.

В ходе 30-минутной речи Ким обозначил готовность "когда угодно встретиться" с лидером США, а также подчеркнул свою "твердую волю" идти по пути ядерного разоружения. Ким Чен Ын добавил, что Северная Корея "не будет производить и использовать ядерное оружие". Вместе с тем было подчеркнуто, что США не должны идти по пути односторонних требований уступок только со стороны Пхеньяна, если же такая тактика Вашингтона продолжится, то КНДР, по словам Кима, "будет искать новый путь".

Новогоднее послание передавалось в течение получаса с 9 часов утра. Ким читал речь, сидя в кабинете штаб-квартиры офиса Трудовой партии Кореи. В ходе своего выступления председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын основное внимание обратил на внутреннее экономическое развитие, отношения с Южной Кореей и внешнеполитическую ситуацию.