Мессенджеры перестали быть анонимными

С нового года вступил в силу закон, по которому мессенджеры не должны предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован. Правила идентификации разработаны и утверждены постановлением правительства.

Главная задача закона - защитить российских пользователей мессенджерами от спама. Абоненты, не прошедшие идентификацию, не смогут отправлять сообщения.

Механизм идентификации следующий: администрация мессенджера должна запросить данные о пользователе у мобильного оператора, тот должен ответить в течение 20 минут. После этого администрация мессенджера обязана предоставить сотовому оператору информацию об уникальном коде идентификации, который присвоен абоненту.

В случае расторжения абонентом договора с компанией мобильной связи или перехода со своим номером к другому оператору, сотовая компания должна в течение суток сообщить об этом администрации мессенджера, а новый оператор должен тоже пройти процедуру идентификации.