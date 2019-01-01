Минздрав: В 2019 году терапию получат 60% пациентов с ВИЧ

Проведенные в прошлом году централизованные закупки антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции позволили, не увеличивая объемы финансирования, оказать помощь большему числу пациентов, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

В результате проведенных Минздравом централизованных закупок в 2018 году достигнуто существенное снижение средней стоимости лечения. В результате, если в 2017 году антиретровирусные препараты получали 48 процентов пациентов с ВИЧ, то в 2018 году охват такой терапией вырос до 55,6 процента. В 2019 году необходимое лечение получат не менее 60 процентов пациентов, уточняют в министерстве. Для сравнения, по данным ВОЗ, уровень охвата антиретровирусной терапией в развитых странах достигает 75 процентов.

Своевременно начатое лечение современными препаратами против ВИЧ позволяет контролировать состояние людей с положительным статусом. Качество жизни таких пациентов практически то же, что у здоровых людей: они учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей.