На железных дорогах появятся дешевые невозвратные билеты

Скидка по "невозратным" железнодорожным билетам, которые начнут действовать с 20 января 2019 года, составит 5-20 процентов от стоимости поездки.

Разница в цене будет варьироваться в зависимости от периода совершения поездки. Купить "невозвратные" можно будет в вагоны "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения.

На плацкартные вагоны возможность вводить невозвратные тарифы не распространяется, так как они регулируются государством.

Сначала "невозвратные" билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а потом уже вводиться на большем числе направлений.

Переоформить или сдать "невозратный" билет, получив за него деньги, можно будет в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи, травме в результате несчастного случая. А также при отмене отправления поезда, задержке его отправления или непредоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медицинскими справками или другими документами, доказывающими перечисленные случаи, в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.