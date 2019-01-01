На железных дорогах появятся дешевые невозвратные билеты

Разница в цене будет варьироваться в зависимости от периода совершения поездки. Купить "невозвратные" можно будет в вагоны "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения.
На плацкартные вагоны возможность вводить невозвратные тарифы не распространяется, так как они регулируются государством.
Сначала "невозвратные" билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а потом уже вводиться на большем числе направлений.
Переоформить или сдать "невозратный" билет, получив за него деньги, можно будет в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи, травме в результате несчастного случая. А также при отмене отправления поезда, задержке его отправления или непредоставлении пассажиру места, указанного в билете.
Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медицинскими справками или другими документами, доказывающими перечисленные случаи, в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.