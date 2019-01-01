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01.01.2019 08:48
Рубрика: Экономика

Начали снижаться экспортные пошлины на нефть

Текст: Александра Воздвиженская
В 2019 году начался шестилетний цикл завершения большого налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает снижение таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты вплоть до обнуления и равнозначного роста ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Так, в этом году ставка экспортной пошлины снизится с 30 до 25 процентов. Как следствие, стоимость сырья на внутреннем рынке должна начать выравниваться с ценой внешнего рынка, то есть пойти в рост. При этом "таможенная субсидия" начнет сокращаться.

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Для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) это обернется удорожанием сырья для производства, поэтому государство им компенсирует ухудшение условий работы на определенных условиях. Льготы получат те НПЗ, которые находятся под западными санкциями, проводят модернизацию мощностей и выпускают бензин пятого класса для нужд внутреннего рынка. Также для них будут действовать логистические коэффициенты, применяемые к акцизу на нефть: чем дальше завод находится от рынка сбыта, тем выше этот показатель.

Не получат никаких льгот взамен "таможенной субсидии" заводы, которые занимаются первичной переработкой нефти, не хотят проходить модернизацию и занимаются только экспортом. Для исключения выпадающих доходов федерального бюджета из-за подобных НПЗ и проводится налоговый маневр наряду с решением властей прекратить субсидирование бюджетов сопредельных стран.

Также с 2019 года у правительства сохранится возможность экстренно повышать экспортную пошлину на нефтепродукты, если нефтяные котировки вырастут за месяц более чем на 15 процентов. Это станет страховкой для потребителей (розничные цены на топливо не подскочат). Повышенную пошлину смогут вводить на полгода начиная с месяца, следующего за тем, когда резко выросла цена.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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