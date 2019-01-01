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01.01.2019 12:38
Рубрика: В мире

Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: REUTERS/Phil Noble Фото: REUTERS/Phil Noble
Фото: REUTERS/Phil Noble

Британские спецслужбы расследуют происшествие на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, в ходе которого три человека получили ножевые ранения.

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный с ножом напал на пассажиров железнодорожной станции в Манчестере. Он успел ранить пожилую пару - у обоих были травмы живота, у женщины, кроме того, раны на лице,- и полицейского, после чего был задержан органами охраны правопорядка. Свидетели происшествия, которых цитирует местное издание The Guardian, уверяли, что злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги, однако, как сообщил журналистам помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс, полиция начала расследование по статье покушение на убийство.

СМИ: Самая разыскиваемая преступница готовит теракты по всему миру

По данным правоохранителей, произошедшее было единичным случаем. Роб Поттс подчеркнул: "Сегодняшние события, по понятным причинам, взволновали людей, но я должен отметить, что на этом инцидент исчерпан. Преступник задержан и помещен под арест, и в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что существует какая-либо более масштабная угроза".

Это пояснение было необходимо для того, чтобы успокоить британцев, которые в последние два года особенно опасаются терактов. По данным Европола, в 2017 году целью "номер один" террористов в Европе была именно Великобритания. В отчете организации за этот период говорится о 107 нападениях или попыток к их осуществлению. Напомним, что самое крупное из них произошло именно в Манчестере. В ночь на 23 мая 2017 года на концерте на стадионе "Манчестер Арена" в результате взрыва погибли 22 человека и еще около 120 получили ранения.

В мире Европа Великобритания
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