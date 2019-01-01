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01.01.2019 16:20
Рубрика: В мире

Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт

Текст: Ариадна Рокоссовская

Британские спецслужбы предполагают, что происшествие на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, в результате которого три человека получили ножевые ранения, могло быть терактом. Премьер-министр Тереза Мэй сообщила об этом на своей странице в микроблоге Twitter.

Фото: REUTERS/Phil Noble
Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный с ножом напал на пассажиров железнодорожной станции в Манчестере. Он успел ранить пожилую пару - у обоих были травмы живота, у женщины, кроме того, раны на лице, - и сотрудника транспортной полиции, после чего был задержан органами охраны правопорядка. Свидетели происшествия, которых цитирует местное издание The Guardian, уверяли, что злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. Помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс успокаивал журналистов: "Сегодняшние события, по понятным причинам, взволновали людей, но я должен отметить, что на этом инцидент исчерпан. Преступник задержан и помещен под арест, и в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что существует какая-либо более масштабная угроза".

Глава кабинета министров Тереза Мэй на своей странице в Твиттере поблагодарила спецслужбы за самоотверженность и выразила соболезнования пострадавшим: "Мои мысли сейчас с теми, кто был ранен в предположительно теракте в Манчестере прошлой ночью".

Кстати

По данным Европола, в 2017 году целью "номер один" террористов в Европе была именно Великобритания. В отчете организации за этот период говорится о 107 нападениях или попыток к их осуществлению. Напомним, что самое крупное из них произошло именно в Манчестере. В ночь на 23 мая 2017 года на концерте на стадионе "Манчестер Арена" в результате взрыва погибли 22 человека и еще около 120 получили ранения.

В мире Европа Великобритания Террористическая угроза в Британии
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