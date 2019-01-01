Порошенко возвел в ранг официального праздника день рождения Бандеры

Власти Украины 1 января с большой помпой отмечают 110-й день рождения Степана Бандеры, главаря Организации украинских националистов - ОУН (запрещена в РФ), сотрудничавшего с нацистами в годы Второй мировой войны.

Для сегодняшней власти на Украине, пришедшей к власти в результате незаконного государственного переворота в феврале 2014 года, заигрывание с последователями нацистов является ключевой частью внутренней политики. Порошенко, практически не имеющий шансов быть избранным на пост президента страны на выборах 31 марта 2019 года, сделал ключевыми элементами предвыборной кампании не "стандартные лозунги" об углублении сотрудничества с НАТО и ЕС, от которых отдает обыкновенной "маниловщиной" при нынешнем уровне коррупции и казнокрадства на Украине. Антироссийская карта, поиск руки Москвы, а также потакание и поиск союзников среди нынешних бандеровцев - только эти установки оставляют нынешнему президенту хоть какие-то шансы попасть во второй тур выборов. А там как карта ляжет. Точнее, как скажут западные кураторы.

Львовский погром 1941г. Фото: Fototeca Gilardi/Getty Images

В том, что национализм, пришедший на смену практически свершившейся декоммунизации на Украине, окончательно возведен в ранг государственной политики Киева, свидетельствуют два события, происшедших во второй половине декабря. 19 декабря Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году. Первым в этом ряду идет как раз 110-летие Бандеры, которое, судя по размаху, должно затмить как Новый год, так и Рождество, которое "президент-раскольник" Порошенко намерен и вовсе перенести с 7 января на 25 декабря. Украина - ведь "цэ Европа". Кстати, в 2019 году на Украине на официальном уровне будут праздноваться дни рождения Петлюры и великого советского футбольного тренера Валерия Васильевича Лобановского, которого фактически поставили в один ряд с националистами.

Второе. Аккурат перед новым годом министерство образования Украины дало распоряжение переписать историю Советского периода, который так мозолит глаза Порошенко и его приспешникам. Речь идет об "исправлении ошибок" в нынешних учебниках истории. Так вот - главная задача для авторов этого "исторического новояза" - "вымарать" любые упоминания о зверствах, совершенных бандеровцами на Украине в 1930-1950-е годы, и, особенно, факты, свидетельствующие о тесной связи украинских националистов с фашистами. Все это делается для того, чтобы вбить в сознание подрастающего поколения украинцев, воспитываемого в духе ненависти к "москалям", историю о том, что "белый и пушистый" Бандера был "истинным борцом за независимость и светлое будущее Украины", сражавшимся с теми самыми "треклятыми москалями". И только смерть от рук "агента Москвы" остановила его…

Памятники советской власти на Украине уже сброшены. День победы над коричневой чумой отменен. Теперь сбросил маски и официальный Киев. В открытую занявшись "канонизацией" пособника нацистских преступников. Вдохновленный неадекватным состоянием своего президента, это официальный Киев шагает в такую пропасть, из которой нет выхода, а есть только один потоп. И вот уже бандеровский лозунг становится официальным приветствием в Вооруженных силах Украины.

Львовский погром 1941г. Фото: Fototeca Gilardi/Getty Images

Порошенко готов забыть тот факт, что его малолетний отец видел зверства фашистов. Что на Украине по-прежнему живут настоящие герои и последователи героев, которые освобождали эту самобытную и плодородную республику, на которую так целились фашисты, от коричневой чумы.

Сужу об этом по рассказам своей бабушки, дожившей до 93 лет и рассказывавшей мне о том, что творили фашисты в Киеве в 1941 году. Ее, уроженку пригорода украинской столицы, в возрасте 16 лет нацисты взяли прямо в летнем, пахнущем каштанами Киеве и отправили в эшелоне в Германию. Ей с подругой удалось бежать на одном из перегонов. Вернулись в родное село. Где сдали. Собственная мачеха и полицай. И снова эшелон в Германию. И долгие три с лишним года плена.

Подумала ли нынешняя украинская власть о том, скольким людям в родной стране она не просто бередит душу, но фактически формирует критическую массу, готовую взорваться в любой момент. На Украине Порошенко уже предрекают судьбу более печальную, чем изгою Саакашвили, такой большой уровень ненависти имеется к нему у многих миллионов сограждан, на историческую память которых он наплевал.

Украинская власть попросту не осознает, что своим восхвалением "героя былых времен" ей не перебить тысячи архивных документов и фото преступлений бандеровцев, хранящихся в архивах разных стран мира и растекшихся по интернету. Рукописи ведь не горят.

"Российская газета" неоднократно писала о тех злодеяниях, к которым причастны Бандера по прозвищу Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых и других, и его окружение. Еще в 1934 году, задолго до войны, он был арестован польскими властями. Суд приговорил его к смертной казни, которую каким-то чудом заменили на пожизненное заключение. Бандеру, который с 1929 года находился в рядах ОУН, спасло то, что Польша была оккупирована гитлеровцами. Его освободили из тюрьмы, позволив проводить подрывную работу в подполье на советской территории. В июле 2018 года польский лидер Анджей Дуда, выступая перед журналистами после окончания саммита НАТО в Брюсселе и затронув тему 75-летия Волынской резни, заявил, что такие лица, как Шухевич (главнокомандующий Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА) - запрещена в РФ) и Бандера, являлись преступниками. Дуда сказал, что именно они "несут непосредственную ответственность за преступления, совершенные против народа Польши". В Варшаве по-прежнему не могут согласиться с тем, что на Украине они не считаются преступниками и их нельзя называть преступниками. Напротив, после прихода к власти Порошенко в соседней с Польшей стране Шухевич и Бандера становятся национальными героями и законодательно признаны "борцами за свободу", и в их честь называют улицы. Дуда также выразил недоумение тем фактом, что официальный Киев до сих пор не соглашается на эксгумацию и передачу Польше останков убитых во время резни поляков.

Львовский погром 1941г. Фото: Fototeca Gilardi/Getty Images

В феврале 1940 года, совершив раскол в ОУН, Бандера создал так называемый Революционный провод и стал руководить диверсионной работой украинских националистов, действовавших на западе Украинской ССР. Именно он готовил в 1940 - первой половине 1941 года подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию. И тесно сотрудничал с нацистами после начала войны нацистской Германии против СССР.

11 июля 1943 года началась массовая акция против польского населения, проводимая УПА в Волыни, которую называют "Волынской резней". При этом Украинская повстанческая армия в своих документах планировала уничтожить польское население как "антипольскую акцию". По оценкам польских историков, украинские националисты убили около 100 тысяч человек в Волыни и Восточной Галиции в 1943-1945 годах. В 2016 году польский парламент признал геноцидом Волынскую резню. Позже в Польше были приняты законы о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида и о запрете бандеровской идеологии.

Волынская резня 1943г. Фото: РИА Новости

Весной 2017 года между Варшавой и Киевом возникли разногласия вокруг запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Его ввел печально известный украинский Институт национальной памяти, который, по сути, занимается переписыванием и фальсификацией истории, обеляя нацистских пособников. Запрет был опубликован после демонтажа польскими властями незаконного памятника, возведенного УПА в Хрушовице, который произошел в апреле 2017 года.

После войны Бандера нашел приют у своих новых хозяев. В 1946-1953 и 1956-1959 гг. возглавлял Революционный провод зарубежных частей ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.

Бандера осел не где-нибудь за океаном. А в Мюнхене, в Западной Европе, которая много говорит о недопустимости фальсификации истории, но закрывает глаза на проявления нацизма у себя под боком. Вот и бандеровское шествие по Киеву в Брюсселе, судя по всему, "большие украинские братья" не заметят. Новый год ведь. Праздники.



А Порошенко и его сподвижники, похоже, так и не поняли, что рукописи не горят.