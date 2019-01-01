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01.01.2019 01:51
Рубрика: Экономика

Продуктовое эмбарго продлено до конца 2019 года

Текст: Игорь Зубков

Запрет на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, продлевается с 1 января по 31 декабря 2019 года. Это предусматривает указ президента РФ от 12 июля 2018 года № 420.

Фото: depositphotos.com
Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции

Продуктовое эмбарго введено указом от 6 августа 2014 года сроком на один год, позже этот указ четыре раза продлевался еще на год (в 2016 году - сразу почти на 17 месяцев) в ответ на продление западных санкций, которое уже приобрело полуавтоматический характер.

Во исполнение указа было принято постановление правительства от 7 августа 2014 года №778, которое также неоднократно продлевалось, последний раз - также до 31 декабря 2019 года. Оно определяет перечень запрещенной к ввозу в Россию товарной номенклатуры, этот перечень на протяжении действия продэмбарго несколько раз дополнялся или, напротив, сокращался.
Первоначально контрсанкции распространялись на США, Европейский союз, Канаду, Австралию и Норвегию. После того, как к санкциям против России присоединилась Украина, импорт продовольствия из нее с 2016 года также попал под запрет. Помимо названных стран, в текущей версии постановления правительства эмбарго распространяется также на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн.

Контрсанкции вызвали масштабную перестройку рынка, она сопровождалась повышением цен, но для российских сельхозпроизводителей и пищевой промышленности эмбарго стало настоящим подарком. По данным Росстата, доля импортного продовольствия в товарных запасах снизилась с 36 процентов в 2013 году до 22 процентов в третьем квартале 2018 года.

Частично западных поставщиков заменили и поставки из других стран (говядина из Бразилии, яблоки из Сербии, молочные продукты из Белоруссии и так далее), однако наладить их оказалось гораздо труднее, чем казалось вначале. В России действуют гораздо более жесткие, чем во многих странах, требования ко всему, что в конечном итоге может попасть на обеденный стол.

Какая-то часть продовольствия из Евросоюза и Украины продолжила поступать на наш рынок под видом товаров из третьих стран из-за невозможности установить тотальный контроль над перетоком товаров из стран Евразийского экономического союза, с которыми у России нет таможенных границ (к счастью, борьба с "санкционкой" не привела к их восстановлению).

Экономика Товары и цены Санкции и антисанкции
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