2,6 млн человек встретили Новый год на праздничных площадках в Москве

В новогодних гуляньях на праздничных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" приняли участие 2,6 миллиона москвичей и туристов. Из них 930 тысяч человек побывали на праздничной программе в центре города. Эти данные привел оргкомитет фестиваля.

Его пресс-служба сообщает, что 1 и 2 января участников "Путешествия в Рождество" ждет насыщенная праздничная программа. Причем не только в центре столицы, но и во всех административных округах. В частности, на улице Тверской, ставшей пешеходной до 3 января, продолжается праздник под названием "Новый год моего детства". Здесь до 23:00 проходят один за другим спектакли российских и уличных театров, архитектурные и музыкальные мастер-классы. А еще здесь можно поиграть в хоккей, керлинг и посмотреть выступления профессиональных сноубордистов.

Оркестр "Сити" под управлением Владимира Яцкевича исполнит сцены из оперы Россини "Золушка" и музыкальных спектаклей Mamma Mia и "Карнавальная ночь", а артисты Большого театра и Театра наций устроят концертное "Оперное путешествие". На сценах для гостей выступят также такие исполнители и коллективы как Rain Drops, "Рок-острова", "Мираж", "Демо", "Маша и Медведи", Plazma, Павел Артемьев, Гоша Куценко и группа "ГК", "Братья Грим" и Марсель.

На площади Революции концерты пройдут с 20.00 до 23.00. На них выступят acappella band "Разные" и Валерия.

С 16:00 до 22:00 спектакли и концерты в режиме нон-стоп продолжатся на окружных площадках "Путешествия в Рождество", расположенных на улицах Профсоюзная, Городецкая, Новопесчаная, Митинская, Ярцевская и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, а также в Зеленограде и Троицке.