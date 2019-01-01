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01.01.2019 19:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московский транспорт перевез более 600 тыс. человек в новогоднюю ночь

Текст: Любовь Проценко

Более 600 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь выбрали для передвижения по городу общественный транспорт. Москвичи и гости столицы пользовались подземкой, МЦК, а также наземным городским транспортом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Городской транспорт уже третий год работает без перерыва в новогоднюю ночь. Его бесперебойную работу обеспечивали более 13 тысяч сотрудников транспортного комплекса. Благодаря им горожане смогли безопасно добраться до праздничных площадок в разных частях города, посмотреть самые яркие шоу, а затем вернуться домой.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Большая часть пассажиров выбрали метро и МЦК - около 570 тысяч человек. Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Интервал движения поездов составил от 3,5 до 10 минут.

Более 40 тысяч пассажиров встретили Новый год в вагонах и на станциях метрополитена и МЦК. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство, застав полночь в метро, услышали поздравление Президента, которое в этом году впервые транслировали на экранах в вагонах, эскалаторах и на станциях метро.

Наземный транспорт в праздничную ночь перевез более 56,5 тысячи пассажиров. На 172 маршрутах с интервалами 25-30 минут курсировали более 600 автобусов, троллейбусов, трамваев, на которых работали более 3 тысяч сотрудников. Кроме того, за порядком на дорогах всю ночь следили более 1 тысячи сотрудников УГИБДД по городу Москве. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов так прокомментировал работу транспортного комплекса столицы: 

- Московский транспорт успешно справился с круглосуточной работой, благодаря чему москвичи и гости города в новогоднюю ночь смогли посетить праздничные мероприятия и встретиться с близкими. Мы обеспечили максимально комфортные условия для безопасного передвижения по городу. И будем продолжать тщательно следить за порядком на транспорте в течение всех праздников. Прошу москвичей и гостей с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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