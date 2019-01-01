Москвичам рассказали о погоде в первые дни января

Облачно, местами небольшой снег, температура минус 2-4 градуса. Такую погоду обещает москвичам и гостям столицы официальный сайт мэра Москвы.

В общем, для прогулки по нарядно украшенному городу очень даже неплохо. Вот только ветер усилится - синоптики обещают, что он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А вот завтра и послезавтра - 2 и 3 января, в столице ожидается метель. Правда, температура воздуха останется такой же, минус два - минус четыре градуса.

4 января похолодает до минус двух - минус семи градусов. 5 января температура понизится до минус девяти градусов.