На Тверской за день съели почти 29 тысяч хот-догов

Встретить Новый год на центральную магистраль столицы вышли около миллиона москвичей и гостей столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Превратившись в праздничное пешеходное пространство, она привлекает сценами, спортплощадками, арт-объектами, и, конечно, ресторанами, где можно перекусить и выпить горячего чая или рождественского напитка. Организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество" подсчитали: самыми востребованными среди посетителей оказались горячие блюда: супы, котлеты по-киевски, мясные блюда и пельмени. Их продано более 35 тысяч порций.

Особым спросом пользовались пирожки с разными начинками, киши, кулебяки и круассаны (их гости фестиваля за день съели 23700, а также хот-доги - продано 28,9 тысячи.

Согреться можно было с помощью горячего чая и кофе - выпито 43 тысячи стаканов и 67 700 порций рождественского пряного напитка. Праздник продолжится и сегодня с 11.00 до 23.00.