Парковки столичных аэропортов забились каршеринговыми машинами

Паркинги столичных аэропортов в новогодние каникулы оказались забиты каршеринговыми машинами.

С утра о проблемах в Домодедово сообщили на странице сервиса "Трушеринг" в Instagram. Позже предупреждение для водителей, паркующихся во "Внуково", выпустил оператор "Матрешкар". Он же предложил дополнительный порядок парковки вдобавок к действующему.

Сейчас, по данным приложения "Яндекс.Драйв", скопилось примерно по 200 машин оператора во Внуково и Шереметьево, столько же - у крупного оператора BelkaCar.

Скорее всего ситуация сложилась из-за того, что многие путешественники, улетевшие на каникулы, добирались до аэропорта на каршеринговых машинах. Обратно мало кто возвращается - праздники только начались.

В этом году произошел взрывной рост парка многих крупных игроков каршеринга, минимум у трех из них он перешагнул за 4000 автомобилей.

Как правило в аэропортах каршеринговые машины можно оставлять в определенных секторах парковки. Сейчас их мощностей существенно не хватает.