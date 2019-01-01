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01.01.2019 11:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Путешествие в Рождество" посетили уже более 8 млн человек

Текст: Любовь Проценко

По состоянию на 1 января на улицах Тверская, Красной Площади и в парке "Зарядье" Новый год встретили 930 тысяч человек.

На площадках за последние сутки проведено 145 спортивно-анимационных мероприятий, 285 мастер-классов, 132 культурно-анимационных мероприятия, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. Организаторы фестиваля посчитали: в кафе и ресторанах на фестивальных площадках гуляющие приобрели на более 35 тысяч горячих блюд (супов, гарниров, мясных блюд, котлет по-киевски, пельменей), почти 20 тысяч сэндвичей и бутербродов, около 29 тысяч сосисок и выпили свыше 110 тысяч литров напитков.
Видео: Как украшали Москву к Новому году

Всего же, отмечает сайт мэра, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетили уже 8,3 миллиона человек. Напомню, открылся он 14 декабря и продлится месяц. Всего площадок- 78, расположены они не только в центре столицы, но и во всех округах города. В сообщении отмечается, что там уже прошло 3 850 мастер-классов, в которых приняли участие более 37 тысяч человек. В Новопушкинском сквере большой популярностью пользуется каток, на котором показано 28 спектаклей - посмотрели 23 тысячи гостей. На улицах города 510 театральных спектаклей, их зрителями стали более 99 тысяч человек. Еще более 87 тысяч прокатились с новогодних горок.

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