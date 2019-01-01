Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту

Выполнявший утром 1 января рейс из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту.

- Пассажир бизнес-класса не рассчитал возможности организма, злоупотребил виски и потерял контроль над собой. Он начал кричать на бортпроводников и материться. А после отказа налить еще устроил форменный дебош на борту, - рассказали в аэропорту.

Попытки успокоить буяна силами экипажа успеха не возымели, лайнер запросил посадку в Воронеже и в 9.56 приземлился. Воздушного хулигана передали транспортной полиции, в 11.45 самолет продолжил путь без него.