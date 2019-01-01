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01.01.2019 14:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В новогодние праздники в столице можно бесплатно посетить 82 музея

Текст: Любовь Проценко
С завтрашнего дня, 2 января, и до конца новогодних каникул самые популярные музеи в Москве, принадлежащие городу, можно посетить бесплатно. Как рассказали в столичном Департаменте культуры, всего таких музеев - 82. Среди них: Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, музей-заповедник "Коломенское" и многие другие.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Предварительная запись не требуется, нужно лишь в кассе получить бесплатный билет. Работать музеи будут по своему обычному графику.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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"В музеях пройдет множество познавательных экспозиций и выставок, часть из которых будут посвящены новогодней и рождественской тематике", - рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников. Например, в Центре Гиляровского пройдет выставка "История новогодней игрушки". Здесь покажут шесть елок, украшенных в соответствии со своей эпохой.

В Доме Гоголя 6 января с 12.00 до 18.00 можно стать участником новогоднего фестиваля "Снежный Гоголь". Посетителей ждут традиционные народные игры, конкурсы и рождественские обрядовые колядки, мастер-класс по кварцевой живописи, новогодние сказки и концерт.

На "Вечерней Москве" в музее Москвы представлены фотографии и предметы быта москвичей, живших в XIX и XX веках. Эта экспозиция о том, как коротали время жители столицы по вечерам. В Музее археологии 3 и 5 января пройдет игра-квест "Лист открытий". Ее участникам предстоит выполнить 12 заданий, чтобы расшифровать кодовое слово, связанное с археологией.

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