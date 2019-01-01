Видео: Как украшали Москву к Новому году

Новогоднее настроение пришло на московские улицы еще в ноябре. В конце осени на центральных площадях появились первые елки. Например, 20-метровое дерево на Манежной площади украсили в ретро-стиле: традиционными красными и золотыми шарами, циферблатами и дирижаблями. Елка на Красной площади в этом году радует глаз персонажами из советских мультфильмов. В ГУМе посетителей встречает парад дизайнерских новогодних деревьев, а в Центральном Детском мире елка парит прямо под потолком.

О том, как Москва начинала готовиться к Новому году, - в нашем видео.