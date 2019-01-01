Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, во вторник днем выбросил пепел на 4,5 километра.

"Пепловый шлейф распространился от исполина в юго-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Пеплопада в городах и селах полуострова не зафиксировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.