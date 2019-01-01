В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших от схода лавины

Четыре человека, которые пострадали при сходе лавины в Николаевском районе Хабаровского края, остаются в больнице. Из села Многовершинного их доставили в Николаевскую-на-Амуре центральную районную больницу.

- Их состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили ТАСС в медучреждении.

У мужчин - обморожения и ушибы, переломов нет.

Напомним, 29 декабря близ села Многовершинного в Николаевском районе сошли три лавины. Первая накрыла одного сотрудника расположенного здесь золотодобывающего предпрития. На его поиски отправились девять работников компании и местной администрации. Их накрыла вторая снежная волна. Третья лавина встала на пути сотрудников МЧС. Кроме того, один из сотрудников золотодобывающего предприятия оказался заблокирован снегом в штольне.

Два сотрудника предприятия погибли, еще шестеро пострадали. Двое из них чувствуют себя хорошо и уже не получают лечение в медучреждении.

По факту ЧП раследуется уголовное дело.