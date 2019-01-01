В первый день 2019 года во Владивостоке состоялся праздничный "Забег обещаний". В нем приняли участие около 120 человек, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Поучаствовать в забеге мог любой желающий. Сторонники здорового образа жизни собрались в 12:00 возле спорткомплекса "Олимпиец" на набережной Владивостока. Перед тем, как преодолеть дистанцию, приморцы дали себе обещание сделать или не делать то или иное в новом году.

Вместе с горожанами символичные 2019 метров пробежал и губернатор края Олег Кожемяко.

"Забег обещаний" - это международная акция, которая проводится 1 января в разных городах мира.