В Башкирии при пожарах погибли трое мужчин

В новогоднюю ночь в Башкирии произошло 16 пожаров. В них погибли трое и один пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, одного из погибших достали при разборе сгоревшего жилого дома в селе Федоровка Федоровского района. Это был мужчина 1955 года рождения.

Второго погибшего - 50-летнего мужчину - нашли на месте пожара летнего домика в селе Тимирово Туймазинского района.

Двух других жертв огня пожарные обнаружили при тушении отдельно стоящего кирпичного здания по ул. Нахимова в Стерлитамаке, где загорелось одно из помещений. При пожаре один человек погиб, второй остался жив. Он госпитализирован с признаками острого отравления продуктами горения. Личность погибшего сейчас устанавливают.

Спасатели назвали предварительную причину всей смертей - неосторожное обращение с огнем при курении.