Школьнику из отдаленного заволжского поселка на Кремлевскую елку помог попасть губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В этом году на елке в Кремле побывали 72 юных саратовца, в их числе должен был отправиться в Москву и житель отдаленного заволжского поселка Основной Новоузенского района Егор Белозеров. Однако из-за сильного снегопада вовремя выехать из поселка, который находится в 70 километрах от трассы, мальчик не смог.

24 декабря, когда остальные школьники уже отправлялись в столицу с железнодорожного вокзала в Саратове, приемная мама мальчика Ольга Скутина позвонила на "горячую линию" губернатору и рассказала об этой ситуации.

Губернатор Валерий Радаев, как сообщает пресс-служба главы региона, распорядился отправить мальчика в Москву, с тем, чтобы он все-таки успел побывать на новогоднем празднике, о котором долго мечтал.

- Егору выделили сопровождающего, мальчик смог уехать из Саратова на следующий день и успел присоединиться к остальным ребятам, чтобы попасть на елку в Кремль, - рассказали в пресс-службе.

Когда дети вернулись в Саратов, Егору Белозёрову и его братьям и сёстрам передали новогодние подарки от главы региона.

В Москве Егор побывал первый раз. Он воспитывается в многодетной приемной семье, вместе с еще девятью детьми.

Старший брат учится в медицинском техникуме в Энгельсе, остальные пока школьники. Один из братьев в прошлом году был награжден медалью за спасение соседского ребенка, который едва не утонул.

Сам Егор общительный, артистичный мальчик, участник школьной самодеятельности, выступает ведущим во время праздников.

- Когда понял, что смогу не попасть на Кремлевскую ёлку, расстроился, собирался уже распаковывать вещи, но мама позвонила Валерию Васильевичу, и всё получилось! Мне очень понравилось в Москве: представление, сам Кремль, Царь-пушка, Царь-колокол. Я познакомился с другими ребятами из области, мы обменялись телефонами, будем общаться. Теперь точно знаю: под Новый год мечты сбываются, - поделился впечатлениями Егор.