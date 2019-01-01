В Оренбургской области в связи с гибелью семи человек возбудили дело

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре.

Как сообщает областное управление СК РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, около 8 часов утра 1 января в частном доме на улице Салтыкова-Щедрина в Орске случился пожар, в результате которого погибли семь человек.

После тушения огня пожарные обнаружили тела хозяина дома, его жены, их троих сыновей: пяти месяцев, четырех и шести лет. Кроме них погибли двое гостей, мужчина и женщина, которые пришли встретить Новый год у своих знакомых.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.