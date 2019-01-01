В Саратовской области три человека отравились угарным газом

В Энгельсе Саратовской области три человека накануне празднования Нового года погибли от отравления угарным газом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, трагическое происшествие случилось в одном из домов на улице Студенческой. От отравления угарным газом погибли три человека.

По данным спасателей, причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация газовой колонки.

В ГУ "Центр медицины катастроф Саратовской области" корреспонденту "РГ" уточнили возраст погибших: мужчины 27 лет и 71 года и женщина 37 лет.