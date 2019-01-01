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01.01.2019 19:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КЧР желают скорейшего выздоровления пострадавшим в Магнитогорске

Текст: Марина Бровкина (Черкесск)

Глава Карачаево-Черкесской Республики выразил глубокие соболезнования губернатору Челябинской области и жителям Магнитогорска в связи с трагедией, унесшей жизни людей.

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"От имени жителей Карачаево-Черкесии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования жителям Магнитогорска и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в связи с трагедией в Магнитогорске, унесшей жизни людей" - написал в своем аккаунте Instagram глава КЧР Темрезов.

Он пожелал сил и терпения семьям, родным и близким тех, кого не стало, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

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