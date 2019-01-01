В Петербурге Боярский и Фрейндлих поздравили любимый театр с юбилеем

Театр имени Ленсовета провел праздничный вечер в честь двух юбилеев. Решено было объединить две даты: собственное 85-летие и 100-летие Игоря Владимирова.

Ведущие - народные артисты России Анна Алексахина, Сергей Мигицко, ученики Владимирова, сказали публике (переполненный зал!):-- Огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами!

Подарки, поздравления, награждения (грамоты и благодарственные письма). Вспомнили свою историю. С помощью архивных фотографий, видеозаписей ставших легендами спектаклей, телевизионных интервью с выдающимися руководителями театра - Игорем Владимировым, Владиславом Пази, Юрием Бутусовым. О первой премьере - "Бешеные деньги" Островского в Новом театре (такое название было тогда). О людях: Исаак Кроль, Борис Сушкевич, Николай Акимов.

В ноябре 1960 года на должность главного режиссера был назначен Игорь Владимиров.

Без малого 40 лет на этом посту, целая эпоха. Спектакли, которые стремились увидеть все: "Таня", "Мой бедный Марат", "Варшавская мелодия", "Пигмалион", "Человек и джентльмен", "Трехгрошовая опера", музыкально-драматические "хиты" "Укрощение строптивой", "Дульсинея Тобосская", "Люди и страсти", "Левша", "Трубадур и его друзья", "Интервью в Буэнос-Айресе". И "Человек со стороны", и "Старомодную комедию", и другие смотрели по многу раз.

- Вечер именуется "Как нарисовать птицу" по названию книги Игоря Владимирова, которую он сочинял в последние годы в качестве напутствия и завещания. Эта фраза стала нашим лозунгом: как нарисовать птицу подразумевает - как создавать искусство, как строить театр, как его возделывать, - пояснил актер и режиссер Олег Леваков, постановщик юбилейного вечера. - В труппе работает пятнадцать прямых учеников Владимирова, а всего было шесть выпусков в ЛГИТМиКе. Мы этим очень гордимся, и до сих пор, работая в спектаклях других режиссеров, модернистских и постмодернистских, чувствуем этот особый владимировский ансамбль, замес. Внутренний "ёжик" Владимирова в нас сидит, он во всех наших ролях присутствует.

Книга вышла в 2011 году. "Эти прекрасные строки - "Как нарисовать птицу" - сопровождают меня всю жизнь, - признавался режиссер. Так назывался выпускной спектакль моего первого актерского курса, так я назвал и книгу, - итог почти сорокалетнего служения в театре".

Сейчас создается новая книга - "Мы так любил", в которой около шестидесяти деятелей культуры говорят о Владимирове. Ученики Мастера прочитали со сцены воспоминания Олега Басилашвили, Сергея Юрского, Татьяны Дорониной, Анатолия Равиковича, Алексея Петренко, Александра Белинского, Алексея Арбузова, Геннадия Гладкова - тех, кто работал с Игорем Петровичем в ленинградском Ленкоме, БДТ, в театрах имени Комиссаржевской и Ленсовета. О том, как играли в его спектаклях, о наслаждении общаться с этим человеком. Его шарме, "породе", юморе. Азарте, неуемной любви к жизни, к театру-дому. Трогательный, жутко сентиментальный. Обожал женщин. Неистово репетировал. Прирожденный комедиант. Большой ребенок. Редкого обаяния, красоты. Отец для всей труппы, "шеф".

Когда на сцену вышла Алиса Фрейндлих, зал встал.

- Я поздравляю дорогой моему сердцу театр с днем рождения, - сказала Алиса Бруновна, работавшая тут с 1962 до 1983 года (с 1983 года - в БДТ имени Товстоногова). - Как наполнился зал! Театр любят, помнят то время, когда я имела счастье 22 года здесь служить. Это было самое счастливое и благословенное время в моей жизни. И потом театр мне еще подарил шесть сезонов, когда я играла здесь "Оскар и Розовая Дама", имела потрясающее послевкусие. Любила, люблю и, видимо, обречена навсегда любить мой дорогой театр.

Актриса вспомнила пролог легендарного спектакля Владимирова "Люди и страсти" ("Вы снова здесь, изменчивые тени") и строки Марины Цветаевой "В огромном городе моем - ночь ".

Ирина Мазуркевич рассказала, как в театр ее пригласил сам Игорь Владимиров, увидев на выпускных экзаменах в Горьковском театральном училище. И далее поведала:

- Педагоги отправляли нас в Москву смотреть спектакли Любимова, Эфроса, других режиссеров. Но лучше спектаклей, чем в Ленсовета я не видела ни до, ни после. Ничего подобного ни у кого не было. Я несчетное количество раз смотрела все спектакли Владимирова - из кулис, стояла за занавеской, в зале все было занято, мест не было ни в проходах, ни сзади за барьером. Они обязательно сочетали невероятный юмор, щемящую лирику - с драматизмом, а иногда трагизмом. Зритель никогда не уходил со спектакля равнодушным. Хохот, слезы. Я много потрясений испытала в этом театре.

Вышедшего на сцену Михаила Боярского искупали в аплодисментах. Актер, которого театралы помнят по замечательным ленсоветовским спектаклям, поделился:

- Впервые в своей жизни я вышел именно на эту сцену, у меня была всего одна реплика: "Ишь, нахлестался!". Не знаю, какая у меня группа крови, но другую я бы иметь не хотел, если она совпадает с ленсоветовской. Вообще все самое лучшее в моей театральной, актерской жизни связано с Игорем Петровичем Владимировым. До него ничего не было и после него не было и убежден - не будет. Я пришел в театр, в котором уже работал мой брат Александр Боярский, и работали мой отец Сергей Боярский, дядя Николай Боярский и, наконец, я. Я даже не знал, что есть еще какие-то режиссеры, кроме Владимирова. Все кино - "Мушкетеры", "Собака на сене" - это "халтура на стороне", а основное было здесь, в театре. Здесь я получил моего потрясающего друга Толю Равиковича, на многие десятки лет, здесь познакомился с моей будущей женой, здесь мои друзья, мой Серега Мигицко. Здесь все-все: много выкурено, выпито, отрепетировано (с утра до ночи). Я никогда не любил работать, а здесь - единственное место, куда я шел с удовольствием. В театре царила любовь, это чувствовалось, за это его любили зрители.

Прямая речь

Сергей Мигицко, народный артист России:

- Владимиров очень любил футбол, был страстным болельщиком. Однажды в театре отмечали какой-то его юбилей, и зенитовцы подарили ему мяч с автографами. Вот здесь на сцене в кресле сидел Игорь Петрович. Всё было завалено цветами, подарками. А я решил этот мяч умыкнуть. И потихоньку, играя мячом, сделал это, когда юбиляр принимал цветы. Был веселый банкет. Мяч лежал у меня в гримерке. Дома я положил его на видное место. Жил я в большой коммунальной квартире. И вдруг в восемь утра телефон: дзынь! Дзынь! А телефон в коридоре. Пришлось вставать. Владимиров: "Мигицко, чтоб через час мяч был в театре!".

Тем временем

Две выставки, посвященные Игорю Владимирову, открыты сейчас в Петербурге:

в Музее-квартире семьи актеров Самойловых (улица Стремянная, 8) и в Доме актера (выставка фотографа Виктора Васильева).