Новости

Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК 19:51
Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам 19:48
ALO magazine назвал "Путешествие в Рождество" лучшим зимним фестивалем 19:32
На счёт для пострадавших в Магнитогорске перечислено около 6 млн руб 19:29
В КЧР желают скорейшего выздоровления пострадавшим в Магнитогорске 19:23
Количество жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти человек 19:21
Московский транспорт перевез более 600 тыс. человек в новогоднюю ночь 19:17
Задержанный ФСБ американец мог приехать в Россию на свадьбу 19:17
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции 19:12
Пострадавшие: "Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали!" 19:10
Участок Арбатско-Покровской линии закроют для модернизации инфраструктуры 19:06
Дагестан соболезнует Магнитогорску 19:05
В Петербурге мужчина задержан за убийство 14-летней падчерицы 18:40
СМИ: В Москве найден труп отца актера и певца Дмитрия Бикбаева 18:29
Глава Калмыкии призвал помочь пострадавшим в Магнитогорске 18:17
Отец спасенного в Магнитогорске младенца дежурит у реанимации 18:00
Видео: Индийские женщины выстроили живую стену длиной 620 км 18:00
Волгоград пожелал выздоровления пострадавшим в Магнитогорске 17:46
Критики назвали главный российский фильм 2018 года 17:33
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали 17:18
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира 17:08
Умер легендарный актер Болливуда 80-х Кадер Кхан 17:05
В Москве открыли около 100 площадок для запуска фейерверков 16:54
Состояние младенца, спасенного в Магнитогорске, назвали крайне тяжелым 16:50
"Полицейский с Рублевки" и "Ёлки" лидируют в прокате 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчина задержан за убийство 14-летней падчерицы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве своей 14-летней падчерицы. Трагедия произошла в поселке Металлострой.

Как сообщает Следственный комитет о Санкт-Петербургу, девочка была задушена подушкой.

Фото: depositphotos.com
Попутчик по BlaBlaCar признался в убийстве Ирины Ахматовой

По версии следствия, мужчина изнасиловал свою падчерицу. Школьница сопротивлялась, чтобы не слышать ее криков, отчим закрыл ей рот подушкой.

Сейчас в доме, где жила девочка, работают следователи и судмедэксперты. Сам мужчина задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Параллельно следователи выясняют, в каких условиях жила семья и сталкивалась ли раньше девочка с насилием.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали
Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира