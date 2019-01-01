В Петербурге мужчина задержан за убийство 14-летней падчерицы

В Петербурге полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве своей 14-летней падчерицы. Трагедия произошла в поселке Металлострой.

Как сообщает Следственный комитет о Санкт-Петербургу, девочка была задушена подушкой.

По версии следствия, мужчина изнасиловал свою падчерицу. Школьница сопротивлялась, чтобы не слышать ее криков, отчим закрыл ей рот подушкой.

Сейчас в доме, где жила девочка, работают следователи и судмедэксперты. Сам мужчина задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Параллельно следователи выясняют, в каких условиях жила семья и сталкивалась ли раньше девочка с насилием.