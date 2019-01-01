Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК

Расследовать трагедию в Магнитогорске будет главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, дело передано в главк по распоряжению председателя СК России. Само дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл к месту трагедии, где проведет совещание. "Следователи продолжают допросы свидетелей и очевидцев, изъята документация, имеющая значение для следствия, назначен ряд судебных экспертиз", - рассказала Светлана Петренко.