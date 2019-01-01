Новости

Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина 21:50
Месси стал игроком года по версии Marca 21:49
В Сети появились первые три минуты продолжения "Американских богов" 21:33
Албанский премьер снова заговорил о "Великой Албании" 21:29
Вышел тизер второго сезона успешного сериала "Убивая Еву" 21:20
Фото: актриса Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом 21:10
На месте ЧП в Магнитогорске работают 150 волонтеров 21:05
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили 20:27
Спасенного в Магнитогорске малыша будут лечить в клинике Рошаля 20:04
Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК 19:51
Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам 19:48
ALO magazine назвал "Путешествие в Рождество" лучшим зимним фестивалем 19:32
На счёт для пострадавших в Магнитогорске перечислено около 6 млн руб 19:29
В КЧР желают скорейшего выздоровления пострадавшим в Магнитогорске 19:23
Количество жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти человек 19:21
Пострадавшие: "Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали!" 19:20
Московский транспорт перевез более 600 тыс. человек в новогоднюю ночь 19:17
Задержанный ФСБ американец мог приехать в Россию на свадьбу 19:17
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции 19:12
Участок Арбатско-Покровской линии закроют для модернизации инфраструктуры 19:06
Дагестан соболезнует Магнитогорску 19:05
В Петербурге мужчина задержан за убийство 14-летней падчерицы 18:40
СМИ: В Москве найден труп отца актера и певца Дмитрия Бикбаева 18:29
Глава Калмыкии призвал помочь пострадавшим в Магнитогорске 18:17
Отец спасенного в Магнитогорске младенца дежурит у реанимации 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 19:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК

Текст: Владислав Куликов

Расследовать трагедию в Магнитогорске будет главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Младенец пролежал в завале дома в Магнитогорске 35 часов

По ее словам, дело передано в главк по распоряжению председателя СК России. Само дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл к месту трагедии, где проведет совещание. "Следователи продолжают допросы свидетелей и очевидцев, изъята документация, имеющая значение для следствия, назначен ряд судебных экспертиз", - рассказала Светлана Петренко.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали
Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира