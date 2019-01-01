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01.01.2019 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мама найденного в Магнитогорске в завалах мальчика жива

Текст: Владислав Куликов
В больнице, куда доставили 11-месячного младенца, спасенного из завалов в Магнитогорске, дают положительные прогнозы. Об этом сообщили ТАСС в больнице, куда доставили младенца. Но состояние ребенка тяжелое.

Напомним, мальчик лежал в кроватке и был тепло укутан, это его спасло. Спасатели МЧС нашли его, услышав плач. По данным ТАСС, мама спасенного мальчика жива и приехала к нему в больницу.

"Мама ребенка жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына. Это Ваня Ф. из квартиры номер 325", - рассказал агентству представитель МЧС.

В свою очередь "Интерфакс" сообщил, что состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. "По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава Челябинской области.

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Готовы подключиться к телемедицинским консультациям специалисты из федеральных медцентров. "При необходимости, после оценки состояния ребенка смогут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи", - отмечает пресс-служба.

Между тем на месте продолжается разбор завалов. "Работы по разбору завалов и поиску пострадавших не прекращались. Разбор завалов будет продолжен в ночное время. Как и вчера, будут выставлены световые и тепловые пушки", - рассказали ТАСС в  Главном управлении МЧС по Челябинской области.

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